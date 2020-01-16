«Справедливая Россия» одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера

16 января 202012:21

Все депутаты фракции «Справедливая России» в Госдуме, за исключением одного, поддержали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом сообщили члены партии по итогам заседания фракции в четверг, 16 января, передает «Интерфакс».

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По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, Мишустин сказал «эсерам», что представит свое виде реализации послания президента во время отчета правительства в апреле.

После отставки правительства Дмитрия Медведева президент Владимир Путин предложил Госдуме кандидатуру Мишустина. Претендент на пост главы правительства встретился со всеми политическими фракциями в Госдуме. Его кандидатуру единогласно поддержали в «Единой России», «за» высказалось большинство депутатов от ЛДПР. Фракция КПРФ воздержалась от голосования за кандидатуру.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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