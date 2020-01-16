«Справедливая Россия» одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, Мишустин сказал «эсерам», что представит свое виде реализации послания президента во время отчета правительства в апреле.

После отставки правительства Дмитрия Медведева президент Владимир Путин предложил Госдуме кандидатуру Мишустина. Претендент на пост главы правительства встретился со всеми политическими фракциями в Госдуме. Его кандидатуру единогласно поддержали в «Единой России», «за» высказалось большинство депутатов от ЛДПР. Фракция КПРФ воздержалась от голосования за кандидатуру.

