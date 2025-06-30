Прокуратура потребовала возбудить против Дудя уголовное дело
Прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что речь идёт о статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Журналист был дважды в течение года оштрафован за распространение материалов без соответствующей маркировки.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области
- Black Sabbath выпустят альбом демо-записей
- Прокуратура потребовала возбудить против Дудя уголовное дело
- СМИ: В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан»
- Зачем маркетплейсы задирают цены на русский винил?
- Песков: РФ сожалеет о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
- Две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона
- Песков допустил провокацию цветных революций в Сербии извне
- Сына актера Демчога получил два года колонии по делу о мошенничестве
- В «Форсаже 11» вернется Брайан О’Коннор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru