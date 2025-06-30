Прокуратура потребовала возбудить против Дудя уголовное дело

Прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что речь идёт о статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Журналист был дважды в течение года оштрафован за распространение материалов без соответствующей маркировки.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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