Прокуратура потребовала возбудить против Дудя уголовное дело

Отмечается, что речь идёт о статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Журналист был дважды в течение года оштрафован за распространение материалов без соответствующей маркировки.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

