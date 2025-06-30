Две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона
30 июня 202514:48
Две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшие самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, им была оказана вся необходимая помощь.
«Для дальнейшего лечения бригады скорой доставят женщин в городскую больницу №2 Белгорода», - написал он.
Ранее в Шебекино на суббоеприпасе подорвался мирный житель, который косил траву, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru