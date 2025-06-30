Две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона

Две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области умер пострадавший после атаки БПЛА двухлетний ребенок

По его словам, пострадавшие самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, им была оказана вся необходимая помощь.

«Для дальнейшего лечения бригады скорой доставят женщин в городскую больницу №2 Белгорода», - написал он.

Ранее в Шебекино на суббоеприпасе подорвался мирный житель, который косил траву, сообщает RT.

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиБелгородская областьШебекино

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