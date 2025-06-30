Две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона

По его словам, пострадавшие самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, им была оказана вся необходимая помощь.

«Для дальнейшего лечения бригады скорой доставят женщин в городскую больницу №2 Белгорода», - написал он.

Ранее в Шебекино на суббоеприпасе подорвался мирный житель, который косил траву, сообщает RT.