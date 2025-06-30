СМИ: В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан»
30 июня 202515:15
Правоохранительные органы Азербайджана задержали двух сотрудников российского информагентства «Sputnik-Азербайджан». Об этом сообщает азербайджанское СМИ «Минвал».
По данным агентства, задержанные являются агентами ФСБ, работавшие в стране под прикрытием.
Другие подробности не приводятся. Официальной информации о задержании пока не поступало.
Ранее политолог и экономист Александр Дудчак заявил «Радиоточке НСН», что Азербайджан специально пытается ссориться с Россией под влиянием третьих стран.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru