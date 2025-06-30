СМИ: В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан»

Правоохранительные органы Азербайджана задержали двух сотрудников российского информагентства «Sputnik-Азербайджан». Об этом сообщает азербайджанское СМИ «Минвал».

В Баку в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски

По данным агентства, задержанные являются агентами ФСБ, работавшие в стране под прикрытием.

Другие подробности не приводятся. Официальной информации о задержании пока не поступало.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак заявил «Радиоточке НСН», что Азербайджан специально пытается ссориться с Россией под влиянием третьих стран.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:СМИФСБРоссияАзербайджан

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