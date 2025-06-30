Black Sabbath выпустят альбом демо-записей

Группа Black Sabbath в преддверии своего прощального концерта, который пройдёт 5 июля в Бирмингеме, анонсировала выпуск альбома со своими ранними демо-записями.

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Речь идёт о 1969 годе, когда Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд выступали, как группа Earth. Они записали несколько демо в студии Zella Studios в Бирмингеме, которые так и не были выпущены.

Альбом увидит свет 25 июля на лейбле Big Bear Records под названием «Earth: The Legendary Lost Tapes».

«Спустя 57 лет эти записи приобретают ещё большую значимость, демонстрируя, что эти четверо молодых парней из Бирмингема уже тогда были превосходными музыкантами и прекрасной группой», - заявил первый менеджер группы Джим Симпсон.

Ранее стало известно, что участники Black Sabbath станут почетными гражданами Бирмингема, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт группы/blacksabbath . com
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