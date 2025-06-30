Песков допустил провокацию цветных революций в Сербии извне

На Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выдержит ли Вучич? Политолог назвал реальную причину протестов в Сербии

По его словам, не исключено, что в республике «используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций».

«Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанные в ходе беспорядков в Белграде не получат помилования, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РеволюцияПротестыСербияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры