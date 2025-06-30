Песков допустил провокацию цветных революций в Сербии извне
30 июня 202514:35
На Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, не исключено, что в республике «используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций».
«Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанные в ходе беспорядков в Белграде не получат помилования, сообщает RT.
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- Песков допустил провокацию цветных революций в Сербии извне
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru