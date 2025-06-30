Песков: РФ сожалеет о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
Россия сожалеет о решениях, принятых властями Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, необходимо разъяснение причин и характера событий, которые, по мнению республики, стали «причиной для таких демаршей».
«Всё, что происходит, связано с работой правоохранительных органов. Это не может и не должно являться поводом для подобной реакции», - заключил представитель Кремля.
Ранее Минкульт Азербайджана отменил в стране все культурные мероприятия по линии российских государственных и частных учреждений, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru