Сплотиться и надеяться: Зюганов поздравил россиян с Новым годом

Россиянам в новом 2022 году стоит верить в лучшее, ударно работать и готовиться к президентским выборам, отметил Геннадий Зюганов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поздравил россиян с наступающим 2022 годом, пожелал мира и свершения надежд.

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«Новый год – это всегда надежда, всегда вера, всегда чудо, хоть маленькое, но чудо. Уходит очень сложный, тяжелый год, с большими потерями, уходит на фоне внешних угроз, вплоть до развязывания войны у наших границ. Поэтому давайте все вместе помнить, что нас никогда не спасали жадные, злые и тупые. А всегда спасали умные, совестливые, храбрые и достойные. Пожелаем всем надежды, доброй воли, чтобы дома был мир, покой, и чтоб небо было мирным над нашей страной», - поделился лидер Коммунистической партии.

Зюганов напомнил, что россияне стали ближе к президентским выборам, и призвал их сплотиться для совместной продуктивной работы.

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«Ну а следующий год в политике, по сути, будет не 2022-й, а уже 2024-й. Президентские выборы уже начались. Поэтому исключительно важно думать, как нам выбраться вместе всем из тяжелого системного кризиса. А он требует сплочения, новых людей, уникального опыта и талантливой работы. Такая есть в стране, и немало людей, но надо, чтобы именно это было востребованным, и мы со своей стороны будем делать все необходимое для этого. Так что давайте пожелаем удачи в новом году и новых осуществимых, приятных надежд и свершений. С Новым годом!», - пожелал политик.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин признался, что уходящий год заставил его задуматься об эмиграции, и пожелал россиянам мужества.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановКПРФНовый Год
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