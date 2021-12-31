Сплотиться и надеяться: Зюганов поздравил россиян с Новым годом
Россиянам в новом 2022 году стоит верить в лучшее, ударно работать и готовиться к президентским выборам, отметил Геннадий Зюганов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поздравил россиян с наступающим 2022 годом, пожелал мира и свершения надежд.
«Новый год – это всегда надежда, всегда вера, всегда чудо, хоть маленькое, но чудо. Уходит очень сложный, тяжелый год, с большими потерями, уходит на фоне внешних угроз, вплоть до развязывания войны у наших границ. Поэтому давайте все вместе помнить, что нас никогда не спасали жадные, злые и тупые. А всегда спасали умные, совестливые, храбрые и достойные. Пожелаем всем надежды, доброй воли, чтобы дома был мир, покой, и чтоб небо было мирным над нашей страной», - поделился лидер Коммунистической партии.
Зюганов напомнил, что россияне стали ближе к президентским выборам, и призвал их сплотиться для совместной продуктивной работы.
«Ну а следующий год в политике, по сути, будет не 2022-й, а уже 2024-й. Президентские выборы уже начались. Поэтому исключительно важно думать, как нам выбраться вместе всем из тяжелого системного кризиса. А он требует сплочения, новых людей, уникального опыта и талантливой работы. Такая есть в стране, и немало людей, но надо, чтобы именно это было востребованным, и мы со своей стороны будем делать все необходимое для этого. Так что давайте пожелаем удачи в новом году и новых осуществимых, приятных надежд и свершений. С Новым годом!», - пожелал политик.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин признался, что уходящий год заставил его задуматься об эмиграции, и пожелал россиянам мужества.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+20 638 / сут.
Умерли
309 тыс.+912 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+40 692 / сут.
- В РФ число детей-сирот сократилось на 6% в текущем году
- На МКС обнаружены новые проблемы с корпусом и оборудованием
- В Петербурге полную вакцинацию прошла половина населения города
- Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово
- Мясников призвал менять отношение к коронавирусу
- Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
- Скончался старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев
- СМИ: В партии Зеленского опровергли информацию о ее переименовании
- Власти предупредили москвичей о сильном снегопаде в новогоднюю ночь
- Цена нефти упала перед Новым годом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru