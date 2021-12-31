Сплотиться и надеяться: Зюганов поздравил россиян с Новым годом

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Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин признался , что уходящий год заставил его задуматься об эмиграции, и пожелал россиянам мужества.

Зюганов напомнил, что россияне стали ближе к президентским выборам, и призвал их сплотиться для совместной продуктивной работы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поздравил россиян с наступающим 2022 годом, пожелал мира и свершения надежд.

Россиянам в новом 2022 году стоит верить в лучшее, ударно работать и готовиться к президентским выборам, отметил Геннадий Зюганов.

Авторские новости Борис Барабанов Специально для НСН Итоги года

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