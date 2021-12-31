«Большой уровень безумия»: 2021 год заставил Делягина задуматься об эмиграции

Депутат отметил, что год выдался тяжелым, и пожелал россиянам мужества в 2022 году.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главными событиями уходящего года вакцинацию и повсеместное введение QR-кодов. По его словам, на их фоне любое третье событие будет меркнуть.

«Год выдался тяжелым. Я увидел такой уровень безумия, который, как я думал раньше, никогда не возможен. Я впервые за долгое время задумался об эмиграции», - отметил Делягин.

Депутат также пожелал россиянам в предстоящем году мужества и удачи.

«Главные события в России в уходящем году – это вакцинация и подготовка к введению режима апартеида при помощи введения QR-кодов. На этом фоне третьего события просто нет», - заключил Делягин.
Лошадиный титр: Делягин не приедет в Госдуму при введении QR-кодов

Делягин уже признавался, что думал над переездом в Белоруссию. Госдума 16 декабря приняла в первом чтении непопулярный у населения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Против выступили лишь 87 депутатов из 417. Депутат в беседе с НСН высказал мнение, что повсеместное введение QR-кодов станет преддверием гражданской войны. Также Делягин был недоволен предложением ввести для входа в здание Госдумы систему QR-кодов. Он отмечал, что не следует «ломать и выбрасывать на обочину» людей, у которых нет «медицинских» пропусков.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаМихаил ДелягинВакцинацияQR-кодНовый Год
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