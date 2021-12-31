«Большой уровень безумия»: 2021 год заставил Делягина задуматься об эмиграции

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главными событиями уходящего года вакцинацию и повсеместное введение QR-кодов. По его словам, на их фоне любое третье событие будет меркнуть.

«Год выдался тяжелым. Я увидел такой уровень безумия, который, как я думал раньше, никогда не возможен. Я впервые за долгое время задумался об эмиграции», - отметил Делягин.

Депутат также пожелал россиянам в предстоящем году мужества и удачи.

«Главные события в России в уходящем году – это вакцинация и подготовка к введению режима апартеида при помощи введения QR-кодов. На этом фоне третьего события просто нет», - заключил Делягин.