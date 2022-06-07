«Спишут в убытки»: Экономист объяснил идею создания банков «замороженных активов»
Банки под санкциями смогут списывать свои замороженные активы специальному юрлицу, чтобы не тормозить рабочие процессы, это нормальная практика в мире, рассказал в эфире НСН экономист Евгений Коган.
Схема для избавления от замороженных активов широко используется в мире, это разумное решение в текущих условиях, объяснил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому банки под санкциями смогут создавать новое юрлицо, чтобы избавляться от замороженных активов и не тратить деньги на расчеты с кредиторами из «недружественных» стран, передает РБК.
«В принципе, идея разумная. Бывают банки плохих долгов – ну, значит, будет банк замороженных активов. Я в такую историю верю, думаю, что она вполне разумна в этой ситуации. У банков есть некие активы, они не могут ими распоряжаться. Они чисто через договоры, в этом проблемы юридической никакой особой нет, переводят эти активы на новый банк. Это вполне реальная ситуация, ничего нового и оригинального в этом нет, вполне разумное решение. В мире приняты такие схемы. Например, когда есть какая-то проблема с долгами, то долги переводятся на какую-то специализированную структуру, которая уже этим занимается, чтобы остальной бизнес мог заниматься своими делами», - рассказал Коган.
При этом замороженные активы будут списаны со счетов попавших под санкции компаний, а в случае «разморозки» прибыль будет вписана в баланс.
«В дальнейшем они будут очищать свой баланс от этих активов и идти дальше, спишут всё это на убытки. Созданный банк будет заниматься решением этих вопросов, это долгосрочная будет задача. Он каким-то образом будет разруливать все это, и дальше уже рассчитываться с теми банками, которые перевели на него эти активы. И в случае, если что-то удастся сделать, банки будут записывать неожиданные прибыли себе в баланс. Это нормально, обычная практика, ничего уникального в ней нет», - резюмировал экономист.
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