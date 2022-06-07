«Спишут в убытки»: Экономист объяснил идею создания банков «замороженных активов»

Схема для избавления от замороженных активов широко используется в мире, это разумное решение в текущих условиях, объяснил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому банки под санкциями смогут создавать новое юрлицо, чтобы избавляться от замороженных активов и не тратить деньги на расчеты с кредиторами из «недружественных» стран, передает РБК.