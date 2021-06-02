Стрелков рассказал, как НАТО экономит на Украине

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал «Радиоточке НСН» передачу Западом Украине военной техники и оружия под прикрытием учений.

Передавая списанное оружие и технику Киеву, НАТО экономят на переброске вооружений, пояснил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее о передаче современного оружия и боеприпасов под прикрытием учений Sea Breeze заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Стрелков назвал это «обычной практикой».

«Это наиболее удобно. Часть военного имущества после использования списывается как ограниченно годное и остается на месте непосредственно самих учений. Это обычная практика, которой пользуются все великие державы. Это уменьшает средства на обратную перевозку. Передавая это оружие Украине, США сэкономят на обратной переброске этой техники и вооружений», - объяснил бывший министр обороны ДНР.

Подай патроны. Стрелков назвал роль НАТО в возможной войне Украины с Россией

Он отметил, что Украина фактически является сателлитом Соединенных Штатов, которые возглавляют Североатлантический Альянс, а США таким способом поддерживают Украину в будущем военном противостоянии с Россией, которое Стрелков назвал неизбежным.

«Это может произойти в любое время. Когда это конкретно случится, только Бог знает. Я полагаю, что о высадке украинского десанта в Крыму речи пока не пойдет. А что касается Донбасса, то обострение там может возникнуть в любой момент. Подчеркиваю, что конфликт может затронуть и Крым при определенных обстоятельствах, но начнется все равно на Донбассе и никак иначе», - спрогнозировал Стрелков.

По словам Стрелкова, если Россия не возьмет ответственность за Донбасс, то рискует его потерять в любой момент.

«Во-первых, Российская Федерация до сих пор не признала Донбасс самостоятельным. Во-вторых, Российская Федерация до сих пор считает Донбасс частью Украины. Пока эта ситуация не изменится, Донбасс можно будет потерять в любой момент. Российская Федерация должна взять ответственность за Донбасс не тайно, а открыто», - заявил собеседник НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН заявил, что Россия не допустит попытки Украины вернуть Донбасс силой.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаНАТОИгорь Стрелков
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