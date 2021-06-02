Стрелков рассказал, как НАТО экономит на Украине

Он отметил, что Украина фактически является сателлитом Соединенных Штатов, которые возглавляют Североатлантический Альянс, а США таким способом поддерживают Украину в будущем военном противостоянии с Россией, которое Стрелков назвал неизбежным.

«Это может произойти в любое время. Когда это конкретно случится, только Бог знает. Я полагаю, что о высадке украинского десанта в Крыму речи пока не пойдет. А что касается Донбасса, то обострение там может возникнуть в любой момент. Подчеркиваю, что конфликт может затронуть и Крым при определенных обстоятельствах, но начнется все равно на Донбассе и никак иначе», - спрогнозировал Стрелков.

По словам Стрелкова, если Россия не возьмет ответственность за Донбасс, то рискует его потерять в любой момент.

«Во-первых, Российская Федерация до сих пор не признала Донбасс самостоятельным. Во-вторых, Российская Федерация до сих пор считает Донбасс частью Украины. Пока эта ситуация не изменится, Донбасс можно будет потерять в любой момент. Российская Федерация должна взять ответственность за Донбасс не тайно, а открыто», - заявил собеседник НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН заявил, что Россия не допустит попытки Украины вернуть Донбасс силой.

