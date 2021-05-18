Подай патроны. Стрелков назвал роль НАТО в возможной войне Украины с Россией

Игорь Стрелков высказал мнение, что НАТО не станет напрямую воевать из-за Крыма. По его словам, в возможном военном конфликте между Россией и Украиной Североатлантический альянс будет оказывать поддержку вооружением и техническим снаряжением.

«Я считаю, что НАТО вряд ли вмешается в войну за Крым. И вряд ли будет напрямую воевать своими силами против Российской Федерации, если, конечно, Россия явится на войну, а не будет делать вид, что это ее не касается. Я полагаю, что боевые действия, если они начнутся в Донбассе, могут перекинуться на Крым, если они будут достаточно широкомасштабными. В этом случае НАТО, естественно, окажет Украине всю возможную помощь. В первую очередь техническую - снабжением, снаряжением, боеприпасами, средствами разведки, радиосвязи, радиоэлектронного подавления. Возможно, даже средствами ПВО. Пехота НАТО воевать не будет, хотя части специального назначения, замаскированные под украинских военных, вполне могут участвовать в конфликте, и внести существенный вклад в боевые действия с украинской стороны», - предположил собеседник НСН.

В сообщении ВМС Украины, распространенном во вторник в Facebook, говорится, что катерная тактическая группа украинский военно-морских сил провела совместные тренировки PASSEX в Черном море с кораблями НАТО, вторые по счету в 2021 году. В маневрах принимала участие постоянная морская противоминная группа альянса в составе кораблей ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.

