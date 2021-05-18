Подай патроны. Стрелков назвал роль НАТО в возможной войне Украины с Россией
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал совместные морские учения НАТО и Украины.
В Черном море прошли совместные учения украинских военных катеров с кораблями НАТО. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, какие именно цели преследуют западные военные, отрабатывая высадку десанта.
«Военные катера обычно применяются для высадки диверсионных сил и подразделений в тыл противника для неожиданного захвата каких-либо объектов. Военные всегда готовятся к возможной войне, хотят они этого или нет. Естественно, НАТО отрабатывают десантные операции. А Крым – это наиболее удобная для десантирования территория. Учитывая, что флот НАТО обладает явным преимуществом над российским флотом, а флот США может ввести в Черное море любое количество кораблей, высадка десанта – это самое первое, что напрашивается. Для того чтобы высаживаться где-то в Ливии, американцам тренироваться особенно не надо, там уже все "оттренировано" давно», - уточнил он.
Прошедшие в начале мая военные учения под руководством командования специальных операций США в Европе с участием стран НАТО нацелены на отработку маневров в случае конфликта с Россией, сообщает Business Insider. Издание отмечает, что Крым стал бы «идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС».
Игорь Стрелков высказал мнение, что НАТО не станет напрямую воевать из-за Крыма. По его словам, в возможном военном конфликте между Россией и Украиной Североатлантический альянс будет оказывать поддержку вооружением и техническим снаряжением.
«Я считаю, что НАТО вряд ли вмешается в войну за Крым. И вряд ли будет напрямую воевать своими силами против Российской Федерации, если, конечно, Россия явится на войну, а не будет делать вид, что это ее не касается. Я полагаю, что боевые действия, если они начнутся в Донбассе, могут перекинуться на Крым, если они будут достаточно широкомасштабными. В этом случае НАТО, естественно, окажет Украине всю возможную помощь. В первую очередь техническую - снабжением, снаряжением, боеприпасами, средствами разведки, радиосвязи, радиоэлектронного подавления. Возможно, даже средствами ПВО. Пехота НАТО воевать не будет, хотя части специального назначения, замаскированные под украинских военных, вполне могут участвовать в конфликте, и внести существенный вклад в боевые действия с украинской стороны», - предположил собеседник НСН.
В сообщении ВМС Украины, распространенном во вторник в Facebook, говорится, что катерная тактическая группа украинский военно-морских сил провела совместные тренировки PASSEX в Черном море с кораблями НАТО, вторые по счету в 2021 году. В маневрах принимала участие постоянная морская противоминная группа альянса в составе кораблей ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.
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