Спикер крымского парламента назвал США спонсором терроризма

Ранее СМИ сообщили, что США допускают возможность использования оружия, поставляемого Украине, для атак на Крым.

Как отметил Константинов, Вашингтон «и не запрещал это делать».

«Были бы у них возможности, они с удовольствием били бы по крымским инфраструктурным объектам, по нашим городам и селам. Это они до сих пор делают на Донбассе. Для Киева Крым — одна из приоритетных целей, а их американские коллеги с радостью выступят спонсорами подобного терроризма. Единственная гарантия от этого — наша готовность противодействия террористическим актам», — подчеркнул глава крымского парламента.

По мнению Константинова, решить проблему можно лишь прекратив существование нынешнего украинского режима.

