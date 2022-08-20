Спикер крымского парламента назвал США спонсором терроризма
Киевские власти являются террористами, а США — их спонсором, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что США допускают возможность использования оружия, поставляемого Украине, для атак на Крым.
Как отметил Константинов, Вашингтон «и не запрещал это делать».
«Были бы у них возможности, они с удовольствием били бы по крымским инфраструктурным объектам, по нашим городам и селам. Это они до сих пор делают на Донбассе. Для Киева Крым — одна из приоритетных целей, а их американские коллеги с радостью выступят спонсорами подобного терроризма. Единственная гарантия от этого — наша готовность противодействия террористическим актам», — подчеркнул глава крымского парламента.
По мнению Константинова, решить проблему можно лишь прекратив существование нынешнего украинского режима.
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