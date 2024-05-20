Карпин заявил, что в следующем сезоне останется в «Ростове»

На соответствующий вопрос журналиста 55-летний специалист, также тренирующий национальную сборную России, ответил утвердительно.

Также Карпин отметил, что за чемпионат РФ 2023-2024 поставил бы себе и команде «четвёрку».

«Итоги сезона противоречивые... Первые два месяца — плохо, потом выровняли, а весну провели хорошо. Доволен ли я? Недоволен», - заключил Карпин.

Ранее московский ФК «Спартак» объявил, что новым главным тренером команды стал сербский специалист Деян Станкович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

