Карпин заявил, что в следующем сезоне останется в «Ростове»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» заявил, что в следующем сезоне продолжит работать в ростовской команде.
На соответствующий вопрос журналиста 55-летний специалист, также тренирующий национальную сборную России, ответил утвердительно.
Также Карпин отметил, что за чемпионат РФ 2023-2024 поставил бы себе и команде «четвёрку».
«Итоги сезона противоречивые... Первые два месяца — плохо, потом выровняли, а весну провели хорошо. Доволен ли я? Недоволен», - заключил Карпин.
Ранее московский ФК «Спартак» объявил, что новым главным тренером команды стал сербский специалист Деян Станкович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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