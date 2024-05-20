Карпин заявил, что в следующем сезоне останется в «Ростове»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» заявил, что в следующем сезоне продолжит работать в ростовской команде.

Главного тренера «Ювентуса» уволили после победы в финале Кубка Италии

На соответствующий вопрос журналиста 55-летний специалист, также тренирующий национальную сборную России, ответил утвердительно.

Также Карпин отметил, что за чемпионат РФ 2023-2024 поставил бы себе и команде «четвёрку».

«Итоги сезона противоречивые... Первые два месяца — плохо, потом выровняли, а весну провели хорошо. Доволен ли я? Недоволен», - заключил Карпин.

Ранее московский ФК «Спартак» объявил, что новым главным тренером команды стал сербский специалист Деян Станкович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуФутболТренерФК "Ростов"Валерий Карпин

Горячие новости

Все новости

партнеры