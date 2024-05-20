Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов

Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка атаки со стороны ВСУ была пресечена около 17:30 по московскому времени. В российском оборонном ведомстве отметили, что по целям отработали российские средства ПВО.

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До этого также над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника.

Также 20 мая украинские войска нанесли удар при помощи дрона-камикадзе по объекту связи в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьУкраина

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