Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов
20 мая 202419:03
Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.
Попытка атаки со стороны ВСУ была пресечена около 17:30 по московскому времени. В российском оборонном ведомстве отметили, что по целям отработали российские средства ПВО.
До этого также над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника.
Также 20 мая украинские войска нанесли удар при помощи дрона-камикадзе по объекту связи в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru