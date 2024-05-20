Над Белгородской областью уничтожили шесть украинских дронов

До этого также над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника.

Также 20 мая украинские войска нанесли удар при помощи дрона-камикадзе по объекту связи в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает «Радиоточка НСН».

