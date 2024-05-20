Путин освободил Левицкую от должности своего советника

Александру Левицкую освободили от должности советника президента РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

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«Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов.

Кроме того, Путин освободил генерал-полковника Юрия Садовенко от должности замминистра обороны РФ, а Михаила Афанасьева - от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Албании.

Ранее Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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