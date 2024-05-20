Путин освободил Левицкую от должности своего советника

СМИ: Причиной крушения вертолета с президентом Ирана на борту стала техническая неисправность Парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства пройдут в Госдуме 23 мая Россия и Белоруссия обсуждают строительство на Белорусской АЭС третьего энергоблока Компания Илона Маска получила разрешение Минздрава США вживить имплант в мозг второго участника эксперимента 417 команд приняли участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в ЦФО