Путин освободил Левицкую от должности своего советника
Александру Левицкую освободили от должности советника президента РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
«Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов.
Кроме того, Путин освободил генерал-полковника Юрия Садовенко от должности замминистра обороны РФ, а Михаила Афанасьева - от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Албании.
Ранее Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова главой Минобороны России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru