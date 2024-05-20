Власти США разрешили Neuralink вживить мозговой имплант второму пациенту

Разрешение выдало управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, подведомственное министерству здравоохранения и социальных служб США.

Ультратонкие провода планируют поместить глубже в кору головного мозга для того, чтобы в работе устройства не было пауз, как это случилось с первым пациентом.

Ранее в Neuralink заявили, что у первого обладателя его мозгового чипа возникли проблемы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В сообщении компании говорилось, что из строя вышли несколько нитей, считывающих нейронные сигналы. Проблему удалось исправить посредством обновления ПО, благодаря чему оставшиеся электроды взяли на себя дополнительную нагрузку.

