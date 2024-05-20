Власти США разрешили Neuralink вживить мозговой имплант второму пациенту
Компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink получила разрешение властей США на имплантацию мозгового чипа второму пациенту, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Разрешение выдало управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, подведомственное министерству здравоохранения и социальных служб США.
Ультратонкие провода планируют поместить глубже в кору головного мозга для того, чтобы в работе устройства не было пауз, как это случилось с первым пациентом.
Ранее в Neuralink заявили, что у первого обладателя его мозгового чипа возникли проблемы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В сообщении компании говорилось, что из строя вышли несколько нитей, считывающих нейронные сигналы. Проблему удалось исправить посредством обновления ПО, благодаря чему оставшиеся электроды взяли на себя дополнительную нагрузку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru