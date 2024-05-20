Военные учения начались в Молдавии

Мобилизационные учения резервистов национальной армии начались в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

В школах пройдут всероссийские антитеррористические учения

В ведомстве отметили, что цель учений — проверить навыки военнослужащих и ознакомить их с вооружением и техникой. Учения будут длиться в течение пяти дней, за это время резервисты примут участие в стрельбах и освоят воинские уставы.

В министерстве предупредили граждан страны, что во время учений техника ряда военных подразделений будет перемещаться на полигоны из мест постоянной дислокации в центре и на севере Молдавии по дорогам национального значения ночью.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что 20 мая во всех регионах России состоятся крупные антитеррористические учения.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
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