Военные учения начались в Молдавии

В ведомстве отметили, что цель учений — проверить навыки военнослужащих и ознакомить их с вооружением и техникой. Учения будут длиться в течение пяти дней, за это время резервисты примут участие в стрельбах и освоят воинские уставы.

В министерстве предупредили граждан страны, что во время учений техника ряда военных подразделений будет перемещаться на полигоны из мест постоянной дислокации в центре и на севере Молдавии по дорогам национального значения ночью.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что 20 мая во всех регионах России состоятся крупные антитеррористические учения.

