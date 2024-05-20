Топ-менеджера «дочки» РЖД отправлен под домашний арест в Москве
Топ-менеджера дочерней компании Открытого акционерного общества «РЖД» Георгий Черкезов отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Решение о мере пресечения вынес Черемушкинский районный суд российской столицы.
Чрекезов занимает пост первого заместителя генерального директора АО «ВРК-1» («Вагоноремонтная компания»). Согласно материалам дела, он создал группу лиц с целью нелегального обогащения, для чего использовал сведения, к которым имел доступ в силу своего служебного положения.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе судебной инстанции, Чемезов давал разрешение на подписание контрактов по заниженной стоимости на ремонт вагонов и подвижного состава железнодорожного транспорта. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», тем самым он причинил РЖД материальный ущерб в крупном размере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru