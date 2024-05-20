СМИ: С начала года в Россию ввезено 195 тысяч машин из Китая

С начала года в Россию ввезено 195 тысяч машин из Китая, сообщает «Коммерсант».

Таким образом, доля Китая в общем импорте автомобилей в Россию выросла до 94%. При этом другие страны «потеряли» свои позиции. Например, доля ввоза машин из Киргизии упала с 28,1% в марте до 1,7% в апреле. Это связано с ужесточением условий перевозки.

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Обсуждение вопроса производства китайских машин на территории РФ планируется провести в июне. Об этом сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

Он отметил, что инициатива по производству автомобилей КНР в России исходила от российского кабмина. По словам Титова, именно в начале лета пройдет большая встреча с китайскими автопроизводителями, уже зарегистрировались свыше 40 компаний, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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