СМИ: С начала года в Россию ввезено 195 тысяч машин из Китая
С начала года в Россию ввезено 195 тысяч машин из Китая, сообщает «Коммерсант».
Таким образом, доля Китая в общем импорте автомобилей в Россию выросла до 94%. При этом другие страны «потеряли» свои позиции. Например, доля ввоза машин из Киргизии упала с 28,1% в марте до 1,7% в апреле. Это связано с ужесточением условий перевозки.
Обсуждение вопроса производства китайских машин на территории РФ планируется провести в июне. Об этом сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.
Он отметил, что инициатива по производству автомобилей КНР в России исходила от российского кабмина. По словам Титова, именно в начале лета пройдет большая встреча с китайскими автопроизводителями, уже зарегистрировались свыше 40 компаний, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru