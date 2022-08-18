США допускают использование Киевом американского оружия для атаки Крыма

США не исключила использование Украиной американского оружия, переданного в качестве военной помощи, для атаки Крыма. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на представителя администрации США.

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Как заявил газете высокопоставленный чиновник, США такие действия будут расценивать как «самооборону». Он подчеркнул, что все оружие, предоставленное Америкой Украине, направлено для самообороны.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША
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