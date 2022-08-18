США допускают использование Киевом американского оружия для атаки Крыма
США не исключила использование Украиной американского оружия, переданного в качестве военной помощи, для атаки Крыма. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на представителя администрации США.
Как заявил газете высокопоставленный чиновник, США такие действия будут расценивать как «самооборону». Он подчеркнул, что все оружие, предоставленное Америкой Украине, направлено для самообороны.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Зеленский: Киев не видит препятствий для визита МАГАТЭ Запорожской АЭС
- США допускают использование Киевом американского оружия для атаки Крыма
- В Нижегородской области введен режим ЧС в связи с лесным пожаром
- Посол РФ отреагировал на решение Эстонии о запрете пропуска через границу россиян с визой
- Зеленский: Турция готова взять шефство над восстановлением Харьковской области
- Советник Зеленского выступил против запрета выдачи шенгенских виз всем россиянам
- В Крыму сработала система ПВО
- Жителей двух сел эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов в Белгородской области
- Генсек ООН: Продовольственный кризис не решить без РФ
- Белгородский губернатор сообщил о пожаре на складе боеприпасов в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru