Bloomberg: В Гамбурге конфисковали яхту сестры Алишера Усманова
В Германии конфисковали яхту Dilbar, которая, по предварительным данным, может принадлежать сестре российского бизнесмена Алишера Усманова, попавшего под европейские санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В Федеральном ведомстве уголовной полиции (BKA) Германии заявили, что яхта Гульбахор Исмаиловой сейчас находится в Гамбурге. Отмечается, что на сестру Усманова также наложены санкции.
До этого в министерстве экономики и инноваций Гамбурга опровергали данные о конфискации яхты Dilbar.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент США Джо Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход спецоперации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Россиянам рассказали, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса
- Bloomberg: В Гамбурге конфисковали яхту сестры Алишера Усманова
- Экс-депутат Рады: Зеленский превратит юго-восток Украины в «выжженное поле»
- В Германии предрекли дефицит мяса
- В Ростовской области 28 полицейских задержали за вымогательство на дорогах
- Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и «Ростелекома»
- МИД РФ: Страны ЕАЭС хотят отказаться от расчетов в долларах
- СМИ: Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби из-за Украины
- В Колумбии заявили о готовности поставлять энергоносители на Запад
- СМИ: Еврокомиссия сочла указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru