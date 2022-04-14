Bloomberg: В Гамбурге конфисковали яхту сестры Алишера Усманова

В Германии конфисковали яхту Dilbar, которая, по предварительным данным, может принадлежать сестре российского бизнесмена Алишера Усманова, попавшего под европейские санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Федеральном ведомстве уголовной полиции (BKA) Германии заявили, что яхта Гульбахор Исмаиловой сейчас находится в Гамбурге. Отмечается, что на сестру Усманова также наложены санкции.