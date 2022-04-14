Bloomberg: В Гамбурге конфисковали яхту сестры Алишера Усманова

В Германии конфисковали яхту Dilbar, которая, по предварительным данным, может принадлежать сестре российского бизнесмена Алишера Усманова, попавшего под европейские санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Федеральном ведомстве уголовной полиции (BKA) Германии заявили, что яхта Гульбахор Исмаиловой сейчас находится в Гамбурге. Отмечается, что на сестру Усманова также наложены санкции.

«От Фридмана до Абрамовича»: Forbes назвал богатейших из «обедневших»

До этого в министерстве экономики и инноваций Гамбурга опровергали данные о конфискации яхты Dilbar.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент США Джо Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ИмуществоКонфискацияБизнесАлишер УсмановГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры