Песков констатировал крах святости частной собственности на Западе

По его словам, конфискация имущества предпринимателей из РФ, которые являются и международными предпринимателями, говорит о крахе в западных странах «святости частной собственности».

«Конфискация их имущества, аресты самолётов, собственности... Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о проработке возможные мер по изъятию в пользу государства собственности граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию и финансирующих операции против российских военнослужащих за счёт работы их объектов на полуострове, сообщает RT.