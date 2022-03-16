Песков констатировал крах святости частной собственности на Западе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции, которые Запад вводит в отношении российских бизнесменов, демонстрируют опасность ведения бизнеса за рубежом, сообщает РИА Новости.

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По его словам, конфискация имущества предпринимателей из РФ, которые являются и международными предпринимателями, говорит о крахе в западных странах «святости частной собственности».

«Конфискация их имущества, аресты самолётов, собственности... Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о проработке возможные мер по изъятию в пользу государства собственности граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию и финансирующих операции против российских военнослужащих за счёт работы их объектов на полуострове, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБизнесКонфискацияДмитрий Песков
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