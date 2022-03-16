Песков констатировал крах святости частной собственности на Западе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции, которые Запад вводит в отношении российских бизнесменов, демонстрируют опасность ведения бизнеса за рубежом, сообщает РИА Новости.
По его словам, конфискация имущества предпринимателей из РФ, которые являются и международными предпринимателями, говорит о крахе в западных странах «святости частной собственности».
«Конфискация их имущества, аресты самолётов, собственности... Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о проработке возможные мер по изъятию в пользу государства собственности граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию и финансирующих операции против российских военнослужащих за счёт работы их объектов на полуострове, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Песков: Москву устроит шведский или австрийский вариант нейтральной Украины
- СМИ: Samsung Pay продолжает работать в России
- Песков констатировал крах святости частной собственности на Западе
- FIDE: Российские и белорусские шахматисты смогут участвовать в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе
- «Бандитизм». Песков оценил санкции Запада против российских бизнесменов
- На Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа
- Песков: Санкции против Байдена и Блинкена согласовывались с Путиным
- В Госдуме надеются, что попавшие под санкции банки начнут работать в Крыму
- В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок и оснований для дефолта в России
- СМИ сообщили о гибели одного из идеологов полка «Азов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru