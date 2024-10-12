Spiegel: В Киеве обсудили возможность закончить конфликт с Москвой и уступить земли

Украина может отказаться от непримиримой позиции по возврату территорий России, так как будущая сделка по урегулированию конфликта «должна быть выгодна» и Москве. Об этом сообщает немецкое издание «Spiegel» cо ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

При этом он считает, что поддержка Киева со стороны Запада в ближайшее время снизится.