Spiegel: В Киеве обсудили возможность закончить конфликт с Москвой и уступить земли
Украина может отказаться от непримиримой позиции по возврату территорий России, так как будущая сделка по урегулированию конфликта «должна быть выгодна» и Москве. Об этом сообщает немецкое издание «Spiegel» cо ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
При этом он считает, что поддержка Киева со стороны Запада в ближайшее время снизится.
«Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция <…> России. Однако без уступок это будет невозможно», - заметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что в ходе визита к европейским союзникам обсуждал возможность прекращения конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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