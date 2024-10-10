Зеленский отверг слухи о планах обсуждать перемирие с европейскими лидерами
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что в ходе своего визита к европейским союзникам он обсуждал возможность прекращения огня. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.
По его словам, такие утверждения, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности. Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает перемирие в обмен на гарантии безопасности от западных стран.
Он отметил, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии — так называемой «формулы Зеленского» — и отвергает посреднические инициативы третьих стран.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Киев якобы готов остановить боевые действия вдоль нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности и ускоренное вхождение в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru