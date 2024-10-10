Зеленский отверг слухи о планах обсуждать перемирие с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что в ходе своего визита к европейским союзникам он обсуждал возможность прекращения огня. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

По его словам, такие утверждения, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности. Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает перемирие в обмен на гарантии безопасности от западных стран.