Зеленский отверг слухи о планах обсуждать перемирие с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что в ходе своего визита к европейским союзникам он обсуждал возможность прекращения огня. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

По его словам, такие утверждения, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности. Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает перемирие в обмен на гарантии безопасности от западных стран.

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Он отметил, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии — так называемой «формулы Зеленского» — и отвергает посреднические инициативы третьих стран.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Киев якобы готов остановить боевые действия вдоль нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности и ускоренное вхождение в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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