Спецборт ВВС Бразилии прибыл в Москву
Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщило РИА Новости. Бразильский президент Лула да Силва ранее сегодня заявлял, что намерен убедить президента РФ Владимира Путина поехать на прямые переговоры с представителями Украины в Стамбул.
Президент Бразилии с 10 по 14 мая посещал КНР с государственным визитом. Кремль не анонсировал визит да Силвы в Москву.
Провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле ранее предложил сам Путин. В ночь на 11 мая он сказал журналистам, что встреча должна пройти без каких-либо предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности к встрече с Путиным в четверг. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Турции, если это поможет завершить конфликт на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru