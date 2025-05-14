Спецборт ВВС Бразилии прибыл в Москву

Президент Бразилии с 10 по 14 мая посещал КНР с государственным визитом. Кремль не анонсировал визит да Силвы в Москву.

Провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле ранее предложил сам Путин. В ночь на 11 мая он сказал журналистам, что встреча должна пройти без каких-либо предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности к встрече с Путиным в четверг. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Турции, если это поможет завершить конфликт на Украине.



