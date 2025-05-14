Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Турции, если это поможет завершить конфликт на Украине.
В ходе общения с журналистами на борту президентского самолёта он посетовал, что у него плотный график, но он может изменить расписание.
«У нас всё расписано... Но это не значит, что я бы не поехал - если это спасёт жизни, я поеду», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что на переговоры по Украине в Стамбуле отправятся Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Вашингтона, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На 93 году жизни умер муж актрисы Румянцевой Вилли Хштоян
- Ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце
- Трамп заявил, что ожидает в ближайшие дни неплохих новостей по Украине
- Политолог Блохин назвал абсурдом слова Зеленского о встрече с Путиным
- Онищенко назвал инфекции, которые могут вызвать следующую пандемию
- МИД РФ: Соглашения Стамбула-2022 могут стать основой урегулирования на Украине
- Евгения Дмитриева сыграет Елизавету Английскую в Театре имени Ермоловой
- В Ростовской области задержан глава управления МВД по делам миграции
- ЦБ введет месячный лимит на банковские переводы для «подозрительных»
- Песков объяснил, почему для переговоров выбрали 15 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru