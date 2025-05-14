Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным

В ходе общения с журналистами на борту президентского самолёта он посетовал, что у него плотный график, но он может изменить расписание.

«У нас всё расписано... Но это не значит, что я бы не поехал - если это спасёт жизни, я поеду», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что на переговоры по Украине в Стамбуле отправятся Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Вашингтона, сообщает RT.

