«Спекуляции и пиар»: в обновлении президиума Госсовета усмотрели «интересные истории»
Вхождение в состав Госсовета глав Башкирии и Камчатского края закрыло все разговоры об утрате их влияния, сказал НСН Константин Калачев.
Включение губернаторов в состав президиума Госсовета дает им возможности для пиара в своем регионе, однако напрямую их судьбы от этого не зависят, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев.
Ранее президент России внес изменения в состав президиума Госсовета. В него добавлены 11 человек, исключены 10. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.
«Губернатору вхождение в состав президиума Госсовета дает, скорее, возможность для пиара в регионе, чем какие-то реальные преференции. Другое дело, что в этот раз есть интересные вещи с точки зрения кадровых решений. Например, Хабиров (глава Башкирии Радий Хабиров – прим. НСН) и Солодов (губернатор Камчатского края Владимир Солодов – прим. НСН). В Камчатском крае и в Башкортостане ходят разные слухи об их дальнейших перспективах, и вхождение в состав Госсовета закрывает все возможные разговоры о том, что эти руководители утрачивают влияние и теряют позиции», - сказал Калачев.
По его словам, еще одной «интересной историей» стало вхождение в состав президиума Госсовета главы Узловского района Тульской области Марины Карташовой.
«Вхождение в Госсовет главы муниципального образования Узловского района Тульской области – это вообще весьма интересная история. Человек попадает в перечень фамилий, среди которых такие губернаторы-тяжеловесы, как Бабушкин, Дрозденко и Меняйло (главы Астраханской и Ленинградской областей, а также Северной Осетии – Алании – прим. НСН). Это действительно интересно», - указал политолог.
Он также допустил, что сейчас могут начаться спекуляции по поводу губернаторов, покинувших состав президиума Госсовета.
«Сейчас начнутся спекуляции на тему судьбы Кобзева, Моора или Паслера с Развозжаевым (главы Иркутской, Тюменской, Оренбургской областей и Севастополя – прим. НСН), но, на самом деле, это не первая ротация. С точки зрения каких-либо политических спекуляций и возможностей для оппозиции, если таковая имеется в регионе, обсуждать то, что наш губернатор теряет позиции, да, эти кадровые решения играют роль. С точки зрения продвижения губернатора, как успешного и эффективного руководителя, который пользуется поддержкой федерального центра, попадание в состав Госсовета тоже, безусловно, играет серьезную роль. Но если говорить о каких-то реальных последствиях, это обычный рабочий момент. Ротация губернаторов в Госсовете происходит постоянно», - отметил Калачев.
Он также указал на усиление роли Госсовета как органа, но призвал не связывать с ним перспективы губернаторов.
«Да, Госсовет - это очень важная площадка для коммуникации центра и регионов. При этом он играет все бОльшую роль в решении вопросов о приоритетах развития страны и выработке стратегических решений. Но на самом деле, я не готов серьезно обсуждать, что вхождение или невхождение в Госсовета влияет на перспективы губернаторов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Состав президиума Госсовета помимо Хабирова, Солодова, Карташовой, Бабушкина, Дрозденко и Меняйло также пополнили полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернаторы ЯНАО Дмитрий Артюхов, Калужской области Владислав Шапша и Курганской области Вадим Шумков.
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