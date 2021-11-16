«Спекуляции и пиар»: в обновлении президиума Госсовета усмотрели «интересные истории»

Включение губернаторов в состав президиума Госсовета дает им возможности для пиара в своем регионе, однако напрямую их судьбы от этого не зависят, объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев.

Ранее президент России внес изменения в состав президиума Госсовета. В него добавлены 11 человек, исключены 10. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.