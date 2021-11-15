Путин изменил состав президиума Госсовета

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, также в состав президиума вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Башкирии и Алтая Радий Хабиров и Олег Хорохордин, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, а также губернаторы Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владимир Солодов (Камчатка), Владислав Шапша (Калужская область), Вадим Шумков (Курганская область) и Марина Карташова (Узловский район Тульской области).

Кроме того, данным указом из состава членов президиума Госсовета исключены 10 человек.

Ранее Путин подписал указ о внесении изменений в Стратегию развития Арктического региона, в том числе отменил ряд документов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались территориям Крайнего Севера, сообщает RT.



