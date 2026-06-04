Он подчеркнул, что население республики прекрасно видит, что ЕС расценивает армян, как средство для достижения своих целей.

«Дело не только в экономике, тут вопрос глобальный: сохранится Армения или нет. Армянские избиратели это все прекрасно понимают. Суть даже не в сумме в 50 млн евро, а в том, что европейцы в своем маниакальном стремлении побороться с русскими просто готовят плацдармы и рассматривают армян как пушечное мясо. Нацисты со "светлыми" лицами, которых мы видели в Хатыни во время Великой Отечественной войны, в оккупированных городах и селах Советского Союза, и сегодня люди с такими же лицами строят из себя черт-те что и пытаются нас всех стравить», — резюмировал Абовян.

Ранее эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян объяснял НСН, что Евросоюз использует Армению, чтобы вытолкнуть Россию из региона, однако принимать республику в свои ряды не собирается.

