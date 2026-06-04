«Спасти рядового Пашиняна»: Что стоит за выделением €50 млн Армении от ЕС
Евросоюз воспринимает Армению в качестве плацдарма для борьбы с Россией, поэтому в реальной помощи республике блок не заинтересован, заявил НСН Арман Абовян.
Выделение средств Армении со стороны ЕС — разовая акция, блок не заинтересован в реальной помощи республике, так как воспринимает ее как плацдарм для борьбы с Россией, заявил НСН экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.
Евросоюз планирует выделить Армении более 50 млн евро, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, финансовая поддержка обусловлена «экономическим давлением» на республику со стороны России. Ранее блок также обещал предоставить Армении 2,2 млн евро на либерализацию визового режима. Абовян подчеркнул, что спасти армянскую экономику от потенциального разрыва торговых связей с Россией этот пакет финансовой поддержки не сможет.
«В товарообороте с РФ идет расчет на миллиарды долларов. А эти 50 миллионов — это разово на пару дней вопрос решить. Они абсолютно не будут играть роли. И я сомневаюсь, что эти деньги вообще придут в Армению. Обещать — не значит жениться, то есть еще большой вопрос - дойдут ли эти 50 млн, куда должны. Это операция под названием "Спасти рядового Пашиняна". Мол, не паникуйте, все будет нормально, Европа нам поможет. Как она "помогла" Украине, Молдавии, Грузии. То есть это разовая акция в преддверии выборов, чтобы хоть как-нибудь спасти рейтинг Никола Пашиняна. То есть мы видим классическую схему по оболваниванию со стороны европейцев. Вернее, по попытке оболванивания, потому что я уверен, что это не сработает», — сказал собеседник НСН.
Он подчеркнул, что население республики прекрасно видит, что ЕС расценивает армян, как средство для достижения своих целей.
«Дело не только в экономике, тут вопрос глобальный: сохранится Армения или нет. Армянские избиратели это все прекрасно понимают. Суть даже не в сумме в 50 млн евро, а в том, что европейцы в своем маниакальном стремлении побороться с русскими просто готовят плацдармы и рассматривают армян как пушечное мясо. Нацисты со "светлыми" лицами, которых мы видели в Хатыни во время Великой Отечественной войны, в оккупированных городах и селах Советского Союза, и сегодня люди с такими же лицами строят из себя черт-те что и пытаются нас всех стравить», — резюмировал Абовян.
Ранее эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян объяснял НСН, что Евросоюз использует Армению, чтобы вытолкнуть Россию из региона, однако принимать республику в свои ряды не собирается.
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