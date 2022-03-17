Минкоммерции КНР выступило против антироссийских санкций США
Китай выступает против дестабилизирующих мировой рынок санкций США в отношении России. Пекин намерен защищать интересы национальных предприятий, заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <...> Они дестабилизируют глобальный рынок», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Гао Фэн подчеркнул, что на фоне усиливающегося давления Вашингтона на Москву и возрастающего риска попадания под рестрикции китайских компаний Пекин примет необходимые меры и защитит законные права и интересы своих компаний, «занимающихся обычной торговой деятельностью».
Представитель Минкоммерции также отметил, что американские санкции могут крайне негативно отразиться на потребителях, и Вашингтон тем самым создает «дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Мурашко: Ситуация на рынке лекарств стабильна
- СМИ: Air Serbia продолжает полеты в Россию
- Пользователи пожаловались на проблемы с приложением WhatsApp
- В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Словакии
- Материнским капиталом разрешат оплачивать частные детсады
- Пушилин попросил Россию усилить ПВО ДНР
- Xerox объявила о прекращении поставок в Россию
- Минцифры сообщило о масштабной атаке на сайты госорганов
- Россия и Украина договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
- Фридман заявил, что у оказавшихся под санкциями бизнесменов нет влияния на Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru