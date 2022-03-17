Минкоммерции КНР выступило против антироссийских санкций США

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <...> Они дестабилизируют глобальный рынок», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Гао Фэн подчеркнул, что на фоне усиливающегося давления Вашингтона на Москву и возрастающего риска попадания под рестрикции китайских компаний Пекин примет необходимые меры и защитит законные права и интересы своих компаний, «занимающихся обычной торговой деятельностью».

Представитель Минкоммерции также отметил, что американские санкции могут крайне негативно отразиться на потребителях, и Вашингтон тем самым создает «дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад».

