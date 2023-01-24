«Создадим проблемы!»: В Госдуме призвали сопровождать суда военным флотом в Финском заливе

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что свобода передвижения судов обеспечивается международным морским правом, а именно из этого исходит Москва. Так, ранее МИД Эстонии выступил с предложением о создании прилежащей зоны в Балтийском море, в ней можно будет следить за соблюдением таможенного, налогового, иммиграционного и санитарного законодательств. Андрей Колесник отметил, что Россия незамедлительно примет контрмеры в ответ.

«Водным путем из порта Бронка, из Питера идут товары народного потребления в сторону Калининградской области. От 15 до 25 судов, по-разному, в зависимости от потребностей, плюс четыре парома ходят. И то, по два месяца иногда очереди стоят. Если они будут задерживать на досмотр… Стройка зимой немного затормаживается, цемент не так востребован. Но Калининграду нужно 60 тысяч тонн цемента ежемесячно. Если они постараются все перекрыть, то могут быть проблемы. Тогда мы тоже должны создавать проблемы. У нашего военно-морского флота, помимо всех его функций, одна – это охрана судоходства. Нужно сопровождать суды военными судами, собирать их в караваны», - сказал Колесник.

Он отметил, что Россия сразу введет контрмеры, как только Эстония примет решение о создании зоны для досмотра кораблей. По словам депутата, Эстония пойдет на такой шаг, если ей «прикажут» это сделать.