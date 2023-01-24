«Создадим проблемы!»: В Госдуме призвали сопровождать суда военным флотом в Финском заливе
Если Эстония будет задерживать российские корабли на досмотр, то могут быть большие проблемы с доставкой грузов в Калининград, отметил в эфире НСН депутат Андрей Колесник.
Если Эстония создаст зону в Финском заливе для досмотра кораблей, то Россия сделает так, что ее суда будет сопровождать военный флот с целью их охраны, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в разговоре с НСН.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что свобода передвижения судов обеспечивается международным морским правом, а именно из этого исходит Москва. Так, ранее МИД Эстонии выступил с предложением о создании прилежащей зоны в Балтийском море, в ней можно будет следить за соблюдением таможенного, налогового, иммиграционного и санитарного законодательств. Андрей Колесник отметил, что Россия незамедлительно примет контрмеры в ответ.
«Водным путем из порта Бронка, из Питера идут товары народного потребления в сторону Калининградской области. От 15 до 25 судов, по-разному, в зависимости от потребностей, плюс четыре парома ходят. И то, по два месяца иногда очереди стоят. Если они будут задерживать на досмотр… Стройка зимой немного затормаживается, цемент не так востребован. Но Калининграду нужно 60 тысяч тонн цемента ежемесячно. Если они постараются все перекрыть, то могут быть проблемы. Тогда мы тоже должны создавать проблемы. У нашего военно-морского флота, помимо всех его функций, одна – это охрана судоходства. Нужно сопровождать суды военными судами, собирать их в караваны», - сказал Колесник.
Он отметил, что Россия сразу введет контрмеры, как только Эстония примет решение о создании зоны для досмотра кораблей. По словам депутата, Эстония пойдет на такой шаг, если ей «прикажут» это сделать.
«Мы должны принимать контрмеры, потому что Калининград у нас потихоньку закупоривают, такая мягкая петля. Сначала поезда, потом самолет по кругу у нас летает. Если Эстонии прикажут (создать зону для досмотра кораблей – ред. НСН), она пойдет на это. Она не является самостоятельной страной», - резюмировал Колесник.
Ранее директор бюро международного права эстонского МИД Кристи Ланд, аргументируя позицию Таллина, сообщила, что Эстония как прибрежное государство хотела бы иметь больше контроля в Балтийском море, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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