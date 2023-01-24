Песков напомнил Эстонии о международном морском праве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Эстонии ввести так называемую прилежащую зону в Финском заливе, напомнил о международном морском праве, в котором говорится о свободе судоходства.

«Мы исходим из того, что так будет дальше», - сказал представитель Кремля.

Эстония объявила о высылке российского посла

Ранее сообщалось, что Таллин прорабатывает планы по введению «прилежащей зоны» на расстоянии более 40 км от исходной линии территориального моря Эстонии, что может привести к сложностям для прохождения российских судов через Финский залив.

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев во вторник сообщил, что Запад планирует поставлять Эстонии современные виды обычных вооружений, способные держать под прицелом российский Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Балтийское МореЭстония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры