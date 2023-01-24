Песков напомнил Эстонии о международном морском праве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Эстонии ввести так называемую прилежащую зону в Финском заливе, напомнил о международном морском праве, в котором говорится о свободе судоходства.

«Мы исходим из того, что так будет дальше», - сказал представитель Кремля.