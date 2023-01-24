Песков напомнил Эстонии о международном морском праве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Эстонии ввести так называемую прилежащую зону в Финском заливе, напомнил о международном морском праве, в котором говорится о свободе судоходства.
«Мы исходим из того, что так будет дальше», - сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Таллин прорабатывает планы по введению «прилежащей зоны» на расстоянии более 40 км от исходной линии территориального моря Эстонии, что может привести к сложностям для прохождения российских судов через Финский залив.
Посол РФ в Таллине Владимир Липаев во вторник сообщил, что Запад планирует поставлять Эстонии современные виды обычных вооружений, способные держать под прицелом российский Санкт-Петербург.
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