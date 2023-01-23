Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией, уровень диппредставителя в обеих странах будет понижен до временного поверенного в делах. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в последние годы Таллин «целенаправленно разрушает весь комплекс отношений» с Москвой.