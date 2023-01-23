Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией

Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией, уровень диппредставителя в обеих странах будет понижен до временного поверенного в делах. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в последние годы Таллин «целенаправленно разрушает весь комплекс отношений» с Москвой.

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«Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что в понедельник в министерство был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре, которому заявили решительный протест в связи с действиями властей республики и предписали покинуть Россию до 7 февраля.

МИД подчеркивает, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Эстонии, а Россия намерена и далее реагировать на враждебные шаги руководства республики.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияЭстонияМИД РФ
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