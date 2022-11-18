Россия и Эстония договорились о вылове рыбы в пограничных озерах
Правительства России и Эстонии договорились о вылове рыбы в 2023 году в пограничных озерах - Чудском, Теплом и Псковском. Об этом сообщили в Министерстве окружающей среды Эстонии.
«Соглашения основаны на оценке рыбных ресурсов пограничных озер учеными обеих стран», - говорится в сообщении.
По данным исследователей, объемы промысловой рыбы в регионе в последние годы были небольшими, однако несколько улучшились по сравнению с минувшим годом. В соответствии с достигнутыми соглашениями, в 2023 году рыбаки смогут выловить в Чудском, Теплом и Псковском озерах больше щуки, окуня и леща, чем в этом году, но меньше ряпушки.
48-е заседание межправкомиссии по рыболовству проходило с 14 по 16 ноября и было организовано эстонской стороной. Ранее Таллин уведомил Москву о том, что не считает возможным проведение заседания на своей территории. Причиной стали события на Украине. Помимо этого, уровень представительства эстонской делегации был понижен с вице-канцлера министерства окружающей среды до начальника отдела рыбных ресурсов министерства.
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