Россия и Эстония договорились о вылове рыбы в пограничных озерах

По данным исследователей, объемы промысловой рыбы в регионе в последние годы были небольшими, однако несколько улучшились по сравнению с минувшим годом. В соответствии с достигнутыми соглашениями, в 2023 году рыбаки смогут выловить в Чудском, Теплом и Псковском озерах больше щуки, окуня и леща, чем в этом году, но меньше ряпушки.

48-е заседание межправкомиссии по рыболовству проходило с 14 по 16 ноября и было организовано эстонской стороной. Ранее Таллин уведомил Москву о том, что не считает возможным проведение заседания на своей территории. Причиной стали события на Украине. Помимо этого, уровень представительства эстонской делегации был понижен с вице-канцлера министерства окружающей среды до начальника отдела рыбных ресурсов министерства.

