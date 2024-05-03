Совфед: Ввод войск на Украину грозит Франции большими потерями

Ввод французского воинского контингента на Украину обернется для Парижа большими потерями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова.

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По его словам, если Франция на это решится, то это станет «сверхэскалацией конфликта». Как указал сенатор, французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно понять, что агрессивные действия по отношению к РФ могут завершиться ударом по территории Франции. Цеков считает, что при этом в такой ситуации Макрона вряд ли поддержат другие страны НАТО.

Ранее Макрон заявил, что Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск на Украину, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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