Совфед утвердил закон о поправках в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с НСН сравнил происходящее с хорошо срежиссированным спектаклем, отметив выбранный властями момент.

«Вызвано это грамотной политической драматургией, когда власть формирует для себя и для страны комфортные условия существования в кризисной ситуации, связанной с большим количеством внешних турбулентностей, начиная от коронавируса и заканчивая ценами на нефть», - отметил он. Говорить о перспективе досрочных выборов президента он не стал.





