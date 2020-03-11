Совфед утвердил закон о поправках в Конституцию

Совет федерации одобрил поправки в Конституцию РФ.

Ранее сегодня проект закона приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Во вторник, 10 марта, президент Владимир Путин лично приехал в Госдуму, чтобы внести пояснения в некоторые из поправок в основной закон.

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с НСН сравнил происходящее с хорошо срежиссированным спектаклем, отметив выбранный властями момент.

«Вызвано это грамотной политической драматургией, когда власть формирует для себя и для страны комфортные условия существования в кризисной ситуации, связанной с большим количеством внешних турбулентностей, начиная от коронавируса и заканчивая ценами на нефть», - отметил он. Говорить о перспективе досрочных выборов президента он не стал.


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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
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