Совфед утвердил закон о поправках в Конституцию
Совет федерации одобрил поправки в Конституцию РФ.
Ранее сегодня проект закона приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.
Во вторник, 10 марта, президент Владимир Путин лично приехал в Госдуму, чтобы внести пояснения в некоторые из поправок в основной закон.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с НСН сравнил происходящее с хорошо срежиссированным спектаклем, отметив выбранный властями момент.
«Вызвано это грамотной политической драматургией, когда власть формирует для себя и для страны комфортные условия существования в кризисной ситуации, связанной с большим количеством внешних турбулентностей, начиная от коронавируса и заканчивая ценами на нефть», - отметил он. Говорить о перспективе досрочных выборов президента он не стал.
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