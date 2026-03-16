Сикорский: НАТО не обсуждает отправку кораблей в Ормузский пролив
НАТО не обсуждает возможность отправки кораблей в Ормузский пролив. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.
Ранее американский президент Дональд Трамп призвал ряд государств, в том числе Китай, Францию, Японию, Великобританию, направить военные суда в Ормузский пролив для восстановления судоходства.
Как отметил Сикорский, в Североатлантическом альянсе есть процедура обсуждения такого вопроса.
«Но по моей информации, эта процедура еще не активирована», - указал политик.
Между тем генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов заявил НСН, что страны Европы на словах поддержат Трампа в призывах разблокировать Ормузский пролив, но вряд ли они захотят отправлять свои суда в регион и ввязываться в боевые действия.
