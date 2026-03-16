Песков: Из заявлений Трампа по Украине следует, что Киев тормозит урегулирование

В Кремле видели сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы потерял интерес к украинскому вопросу. Как пишет RT, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп: США не были обязаны помогать НАТО с поддержкой Украины

По его словам, судя по заявлениям американского лидера, настоятельно рекомендующего Киеву пойти на сделку, «никакого интереса он не терял».

«И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе», - добавил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что он удивлен тем, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключать сделку по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
