Законодательное закрепление максимальной выплаты по ОСАГО в 400 тысяч рублей устранит сомнительную практику взыскания через суд со страховой компании сверх этого лимита. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Российский союз автостраховщиков предложил законодательно прекратить выплаты по ОСАГО выше лимита в 400 тысяч рублей. Как сообщают «Известия», в РСА не довольны практикой, когда суды взыскивают со страховщиков сверхлимиты, если не удалось организовать ремонт в отведённые законом 30 дней. В основном этим занимаются автоюристы, которые после аварии выкупают у пострадавшего права требовать возмещение с компании, а сам человек получает лишь небольшие отступные. РСА поддерживает запрет на получение компенсаций автоюристами. Деньги должны получать либо потерпевший, либо его законный представитель. Эти положения добавят к законопроекту, который уже прошел в Госдуме первое чтение, — о повышении сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней.