Лавров назвал американский «Золотой купол» угрозой для стратегической стабильности
Проект создания системы глобальной противоракетной обороны США Золотой купол угрожает стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания американской системы... "Золотой купол"», - отметил глава МИД в своем видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
Как отметил Лавров, проект предполагает развертывание к 2028 году ударных средств перехвата космического базирования, пишет RT.
Пентагон осенью 2025 года подготовил проект создания системы «Золотой купол». Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что для развертывания элементов системы ПРО Вашингтону необходим в том числе остров Гренландия.
Горячие новости
- Сикорский: НАТО не обсуждает отправку кораблей в Ормузский пролив
- Лавров назвал американский «Золотой купол» угрозой для стратегической стабильности
- Высыпаться и умываться: Как не сойти с ума от будильника
- Долина подала иск к мошенникам о возмещении 176 млн рублей
- Российский «бигтех» начнёт сокращения с маркетологов и дизайнеров
- В России не поверили в скорый выход Польши из «бесполезного» Евросоюза
- Слежка с экрана: Как избежать взлома умных телевизоров
- Telegram оштрафовали еще на 35 млн рублей
- КХЛ дисквалифицировала игрока «Локомотива» на три матча за удар судьи
- «Это невозможно!»: По кому ударит борьба со «сверхпотреблением» интернета