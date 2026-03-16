Песков: Подорожание нефти обеспечивает увеличение доходов бюджета
16 марта 202613:23
Рост цен на нефть обеспечивает российским энергетическим компаниям дополнительные доходы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что речь идёт о дополнительных доходах компаний, которые занимаются продажей нефти и нефтепродуктов.
«Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке российская нефть необходима мировому рынку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
