Высыпаться и умываться: Как не сойти с ума от будильника
Нужно ложиться и вставать примерно в одно и то же время, сказал НСН Владимир Ковальзон, указав на то, что с возрастом режим дня становится жизненно важен для человека.
Будильник — нежелательная вещь по своей сути, если человек живет в одном ритме, то он будет вставать по утрам и без «пугающих» сигналов, сказал НСН сомнолог Владимир Ковальзон.
Музыкальная платформа Startle.io провела исследование и выяснила, что резкий сигнал будильника может пугать организм. Тело просыпается быстро, но испытывает стресс, тогда как мозг еще некоторое время остается в «тормозящем» состоянии. Это может вызывать трудное пробуждение, вялость и сонливость по утрам. Ковальзон указал на субъективность подобных исследований, ведь кому-то необходим резкий сигнал будильника, чтобы проснуться.
«Это все очень субъективно. Все эти рекомендации — полная ерунда. Люди все разные. Одному, чтобы проснуться, нужны резкие звуки. Другому — мягкие. Не может быть общих рекомендаций. Нужно придерживаться режима. Это основа человеческой физиологии. Благодаря режиму все ритмы в организме протекают без сбоев. Когда человек молод, его организм быстро перестраивается, ритмы могут меняться. Но когда человек в возрасте, режим для него жизненно важен. Будильник — нежелательная вещь по своей сути. Если человек живет в одном ритме, то он будет вставать сам, ему не нужен будет будильник. Понятно, что резкий звук пугает, инерция сохраняется. Но потом человек умоется, и все будет хорошо», — сказал собеседник НСН.
Ранее психолог Екатерина Каталина сказала НСН, что продуктивность, сообразительность и концентрация зависят от количества и качества сна, «жаворонок» человек или «сова», роли не играет, это врожденные особенности работы биологических часов.
