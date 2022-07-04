Совфед: Россия может ввести санкции против компании, чей спутник снимал Белгород
Российские власти могут ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится использование ее спутника для съемок Белгорода перед ударом ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.
«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», — сообщил парламентарий.
Как оказалось, коммерческий спутник США GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода незадолго до обстрела ВСУ.
Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими войсками Белгорода. Речь идёт о гибели четырех человек.
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