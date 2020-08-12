Совфед: Протесты в Белоруссии организовал Запад

Протесты в Белоруссии срежиссированы Западом. Такое мнение высказал сенатор Олег Мельниченко, а его поддержал коллега Владимир Джабаров. В эфире НСН он объяснил свою позицию.

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«Я полностью согласен с мнением своего коллеги. Дело в том, что после Лукашенко наиболее значимой фигурой была Тихановская. А процесс по-прежнему нарастает. Скорее всего, это на самом деле срежиссировано на Западе, так как все заранее было готово. Западные страны не предполагали иного исхода выборов, было ясно, что побеждает Лукашенко. Но так как все митинги проходили очень организовано, они напомнили нам 2014 год в Киеве. И неслучайно, кстати говоря, Польша призвала срочно провести саммит ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и действия Лукашенко после выборов», – сказал сенатор.

Кроме того, Джабаров в эксклюзивном интервью НСН отметил долгожданность регистрации первой отечественный вакцины от коронавируса и ее необходимость.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФПротестыМинскБелоруссияВладимир Джабаров
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