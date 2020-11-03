Совфед поддержал закон о Конституционном суде

Закон также запрещает судьям КС РФ критиковать в СМИ и в интернете решения Конституционного суда, разглашать содержание закрытых дискуссий или публично выражать несогласие с принятым решением, передает RT.

КС состоит из 11 судей (вместо нынешний 19), в том числе председателя и его зама. Принимать решения он может при участии в заседании не менее 6 судей.

26 октября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, президентский законопроект «О Конституционном суде».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении окладов российских судей на 3% с 1 октября. Федеральный судья в отставке Сергей Пашин рассказал в эфире НСН, сколько составляет средняя судейская зарплата.

