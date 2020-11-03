Совфед поддержал закон о Конституционном суде

Верхняя палата российского парламента одобрила закон о Конституционном суде (КС) России в соответствии с поправками в Конституцию.

Ранее законопроект был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, председатель КС и его заместители могут быть выбраны не из числа судей КС, пишет «Газета.ру».

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Закон также запрещает судьям КС РФ критиковать в СМИ и в интернете решения Конституционного суда, разглашать содержание закрытых дискуссий или публично выражать несогласие с принятым решением, передает RT.

КС состоит из 11 судей (вместо нынешний 19), в том числе председателя и его зама. Принимать решения он может при участии в заседании не менее 6 судей.

26 октября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, президентский законопроект «О Конституционном суде».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении окладов российских судей на 3% с 1 октября. Федеральный судья в отставке Сергей Пашин рассказал в эфире НСН, сколько составляет средняя судейская зарплата.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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