Госдума приняла закон о приоритете Конституции РФ над международным правом
Государственная дума РФ внесла в закон «О безопасности» поправку, которая закрепляет верховенство Конституции над нормами международного права, сообщается на сайте законодательного органа.
Кроме того, в закон внесли положения, которые запрещают зампреду Совета безопасности, секретарю и его постоянным членам открывать и иметь счета за границей, а также хранить наличные средства и ценности в иностранных банках.
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.
Президент России Владимир Путин в ходе своего послания 15 января 2020 года вынес на обсуждение ряд конституционных изменений, включая приоритет Конституции над требованиями международных правовых норм.
Ранее Конституционный суд РФ уже высказывал решение о том, что правовые позиции Европейского суда по правам человека и требования международных договоров не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции. Таким образом, принятые поправки в закон «О безопасности» закрепляют позицию Конституционного суда, которая и так имеет юридическую силу.
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