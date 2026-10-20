Автомобилисты попросили предупреждать об эвакуации заранее
У водителя должно быть время на то, чтобы реабилитироваться за неправильно припаркованный автомобиль, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Автомобилистов стоит предупреждать об эвакуации машины заранее, чтобы они смогли реабилитироваться, заявил НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, добавив, что если авто не мешает участникам дорожного движения, то можно и вовсе обойтись без эвакуации, надев блокиратор колес и выписав повышенный штраф.
Депутаты Госдумы попросили правительство обязать компании, которые занимаются эвакуацией автомобилей на штрафстоянку, присылать владельцам уведомления о факте эвакуации через «Госуслуги». Сейчас хозяева авто узнают об эвакуации постфактум, а потом вынуждены тратить много времени на то, чтобы обзвонить дежурные части и штрафстоянки и понять, куда их машину увезли, отмечает ТАСС. По мнению Хайцеэра, такая инициатива назрела давно.
«Мне непонятно, что тормозит введение такой нормы — кроме, вероятно, заинтересованности служб, отвечающих за эвакуацию автомобилей. Ведь для них само существование этой практики равноценно возможности проводить быструю эвакуацию, даже не предупредив владельца авто. Пусть человек заплатит штраф, возможно, стоит предусмотреть даже повышенный штраф в случаях, когда есть угроза эвакуации. Считаю, что обращение депутатов совершенно правильное. Я бы лишь добавил норму о предоставлении человеку времени перед эвакуацией авто, так сказать, на реабилитацию. Кроме того, уведомления о грядущей эвакуации должны приходить не только на Госуслуги, но и, например, в национальный мессенджер "Макс", а также в приложение "Авто". Тогда закон станет по-настоящему удобным для граждан и одновременно будет выполнять предупредительную функцию. Наша цель — не карательная практика, а профилактика нарушений», — отметил Хайцеэр.
По мнению эксперта, парламентариям стоило бы доработать свою инициативу, вложив в нее возможность не эвакуировать автомобиль, если нарушение несерьезное, а также дать больше времени на решение проблемы.
«Есть такая штука как блокировка колес. Если человек неправильно припарковался, ему на колесо надевается блокиратор. Есть ведь нарушения, которые мешают общественному порядку, а есть нарушения менее значимые, которые никому по сути не мешают. Есть, например, место, куда подъезжает эвакуатор, оттуда выходит инспектор и дальномером проверяет, 20 метров от машины до знака или меньше. И вот кто заступил хотя бы на 10 см, его эвакуируют. Но при этом совершенно очевидно, что эта машина там никому и никогда не помешает – ни пешеходам, ни уборке снега, никому. И вот за такое нарушение можно наказывать как раз блокиратором. И снятие этого блокиратора будет существенно дороже, чем просто штраф за неправильную парковку. На мой взгляд, это было бы справедливо», — добавил Хайцеэр.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал НСН, какие штрафы смогут оспорить водители с доступом к видеоматериалам.
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