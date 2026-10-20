Автомобилистов стоит предупреждать об эвакуации машины заранее, чтобы они смогли реабилитироваться, заявил НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, добавив, что если авто не мешает участникам дорожного движения, то можно и вовсе обойтись без эвакуации, надев блокиратор колес и выписав повышенный штраф.

Депутаты Госдумы попросили правительство обязать компании, которые занимаются эвакуацией автомобилей на штрафстоянку, присылать владельцам уведомления о факте эвакуации через «Госуслуги». Сейчас хозяева авто узнают об эвакуации постфактум, а потом вынуждены тратить много времени на то, чтобы обзвонить дежурные части и штрафстоянки и понять, куда их машину увезли, отмечает ТАСС. По мнению Хайцеэра, такая инициатива назрела давно.