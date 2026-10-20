Почти 60% аудитории фитнес-клубов составляют люди 30–54 лет, заявила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доля регулярно занимающихся спортом россиян достигла почти 63%, отметив, что страна по графику идет к достижению показателя в 70% к 2030 году. Силина раскрыла, что нужно делать для достижения этой цели.