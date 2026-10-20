Где молодежь? Фитнес-клубы в России чаще посещают люди старше 30 лет
Елена Силина заявила НСН, что ядро фитнес-аудитории постепенно смещается в сторону среднего и старшего возраста.
Почти 60% аудитории фитнес-клубов составляют люди 30–54 лет, заявила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доля регулярно занимающихся спортом россиян достигла почти 63%, отметив, что страна по графику идет к достижению показателя в 70% к 2030 году. Силина раскрыла, что нужно делать для достижения этой цели.
«По данным недавнего мониторинга Национального фитнес-сообщества, охватившего 147 750 респондентов, почти 60% аудитории фитнес-клубов составляют люди 30–54 лет. При этом доля молодых посетителей 20–29 лет за год сократилась с 23,6% до 21,8%, тогда как доля людей старше 60 лет выросла с 8,9% до 10,3%. Мы видим, что ядро фитнес-аудитории постепенно смещается в сторону среднего и старшего возраста. Поэтому особенно важно развивать детский и подростковый спорт, доступные форматы занятий для молодежи», — отметила она.
По ее словам, необходимо развивать разные формы фитнеса и поддерживать отрасль в целом.
«Для достижения поставленной цели необходимо не только строить новые спортивные объекты, но и повышать доступность существующей инфраструктуры, развивать корпоративный фитнес, небольшие студии у дома, семейные форматы тренировок и создавать дополнительные экономические стимулы для занятий спортом. При этом необходимо учитывать финансовую доступность услуг. За девять месяцев 2026 года расходы российских фитнес-операторов выросли на 29%, средняя маржинальность бизнеса составляет всего 3–5%. В таких условиях поддержка физкультурно-оздоровительной инфраструктуры также становится важным условием дальнейшего вовлечения населения», — добавила она.
Найти время на тренировку даже при самом загруженном графике всегда можно, главное себя правильно мотивировать, заявил НСН тренер по бегу и функциональным тренировкам Артем Тихонов.
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