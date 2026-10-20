СМИ: Возвращение Роналду не вернется в сборную Португалии

Нападающий Криштиану Роналду с большой долей вероятности не вернется в сборную. Он разочаровался в Португальской футбольной Федерации. Об этом сообщает CNN Portugal.

СМИ: Федерация футбола Португалии намерена вернуть Роналду в сборную

По данным СМИ, глава объединения Педру Проэнса пытается связаться с форвардом каждый день, но тот не намерен возвращаться в национальную команду. Он не хочет, чтобы его вызывали на предстоящие международные игры.

Журналист CNN Portugal Руй Сантуш подчеркнул, что Роналду разочаровался в Федерации и не верит в нее. Нападающий считает, что с ним обошлись несправедливо и предали.

На днях писали, что звездного форварда отстранили от игр за Португалию на месяц и оштрафовали на €255.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Криштиану РоналдуПортугалияФутбол

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